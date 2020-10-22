Son dakika haberleri... Almanya'da son 24 saatte 7 bin 960 yeni koronavirüs vakası

Son dakika habere göre Almanya'da son 24 saatte 7 bin 960 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 7 bin 960 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 399 bin 315'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 960 kişide daha virüs tespit edildiği, 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 399 bin 315'e, toplam can kaybı ise 10 bin 32'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı