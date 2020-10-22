Son dakika haberleri... Almanya'da son 24 saatte 7 bin 960 yeni koronavirüs vakası
22.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:01
Son dakika habere göre Almanya'da son 24 saatte 7 bin 960 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Almanya'da son 24 saatte 7 bin 960 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 399 bin 315'e ulaştı.
Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 960 kişide daha virüs tespit edildiği, 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 399 bin 315'e, toplam can kaybı ise 10 bin 32'ye ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı