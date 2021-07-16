Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi

Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalet kabine toplantısında, sel felaketinde ölenlerin sayısının 60'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı, böylece sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e çıktı.

"Askeri acil durum" alarmı

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.

Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Alper Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 13:42:05. #1.16#

title