Son dakika haberleri! Almanya'da sel mağdurlarına ayrılan akaryakıtın usulsüz kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Almanya'da sel mağdurlarına ayrılan akaryakıtın usulsüz kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Almanya'da sel mağdurlarına ayrılan akaryakıtın usulsüz kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Almanya'da temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından, geçici istasyonlardan acil servisler ve sel mağdurları için dağıtılan akaryakıtın uzun süredir yetkisiz kişilerce alındığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Almanya'da temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından, geçici istasyonlardan acil servisler ve sel mağdurları için dağıtılan akaryakıtın uzun süredir yetkisiz kişilerce alındığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Alman kamu yayın kuruluşu Südwestrundfunk'un (SWR) haberinde, geçici istasyonlardan, hak etmediği halde bazı kişilere her gün binlerce litre akaryakıt verdiği belirtildi.

SWR'in haberine göre yakıt verme işlemi 22 Eylül'e kadar sürdü, gelen araçların depolarının doldurulmasının yanı sıra küçük kamyonetlerin getirdiği 1000'er litrelik varillere de yakıt ikmali yapıldı.

Bad Neuenahr-Ahrweiler'de küçük bir benzin istasyonu çalışanının ihbarı üzerine ortaya çıkan olay öncesi günde en az 100 bin litre mazot ikmali yapıldığını belirtti. İhbarın ardından kontrollerin başlaması üzerine ise günlük yakıt ikmalinin birden 20 bin litrenin altına düştüğü belirlendi.

Rakamlardan yola çıkılarak felaketin üzerinden geçen iki aydan fazla sürede günlük 100 bin avronun üzerinde yakıtın, yetkisiz kişilerce alındığı tahmin ediliyor.

Koblenz Savcılığı, Alman Basın Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, dolandırıcılık şüphesiyle bir kişi hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Abdullah Öcalan Demet Özdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Yiğit Marcus Aral
Spor Mehmet Topal Balotelli Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Ersin Tatar Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Olaf Scholz Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Almanya'da sel mağdurlarına ayrılan akaryakıtın usulsüz kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:53:39. #1.12#