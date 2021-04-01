Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü

Son dakika haber: Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıkı tutulduğu şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 7,7 geriledi.

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıkı tutulduğu şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 7,7 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,7 düşüş kaydetti.

Perakende satışlardaki aylık artışın, Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında kısıtlamaların sıkılaştırılarak devam ettirilmesi nedeniyle yüzde 2 olan beklentilerin altında olması dikkati çekti.

Destatis, şubatta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Şubat 2020'ye göre reel olarak yüzde 1,6 arttı. Salgında açık kalmalarına izin verilen süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde aralıkta reel olarak yıllık bazda yüzde 34,1 artarken, mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışları yüzde 34,1 geriledi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) reel satışlarında ise yüzde 73,7 düşüş görüldü.

Öte yandan, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), mağazaların yakında tam olarak açılmaması ve devletin mali yardımının daha çabuk ulaşmaması durumunda perakendecilerin iflas açıklamasından endişe duyulduğunu açıkladı.

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 salgınında 3. dalga yaşanması nedeniyle kısıtlamalarda önemli ölçüde hafiflemenin, kısa süre içinde olası görünmediğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Almanya'da perakende satışlar, şubatta yıllık yüzde 7,7 düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:27:05. #1.16#
title