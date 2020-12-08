Son dakika haberleri... Almanya'da küçük uçak düştü: 1 ölü
08.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:26
Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Flammersfeld beldesi yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Flammersfeld beldesi yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Polis yerel saatle 11.00 sularında düşen küçük uçakta bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Ölen kişinin kimliğiyle ilgili bilgi verilmezken, kazanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek