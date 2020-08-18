Son dakika haberleri... Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 225 bini geçti Son dakika haberine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 225 bin 404'e yükseldi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 225 bin 404'e yükseldi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1390 arttığı bildirildi.

Açıklamada, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmeye devam ettiği vurgulanırken, Almanya'da toplam vaka sayısının 225 bin 404'e çıktığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 4 artarak 9 bin 236, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 203 bin olduğu kaydedildi.

Negatif Kovid-19 testi sunamayanlar 14 günlük karantinaya giriyor

Alman hükümet yetkilileri ve uzmanlar, ülkede vaka sayılarındaki artış sebebini tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve insanların mesafe kuralına uyulmayan kutlama ve eğlencelere katılması olarak gösterilmişti.

Bunun önüne geçmek için Almanya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerinin yanı sıra İspanya'ya yönelik de "seyahat" uyarısı yapmış ve RKI tarafından bu yerler Kovid-19 nedeniyle "riskli bölge" ilan edilmişti.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

"Kutlamalara üst sınır getirilmesi" talebi

Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "eğlence ve kutlamalara katılım sayısına ilişkin ülke genelinde bir üst sınırın getirilmesini" talep etti.

"Kutlamalara katılanların sayısı ne kadar yüksekse, orada bulunan virüslü birinin başkalarına bunu bulaştırma tehlikesi o kadar yüksektir." diyen Johna, vaka sayılarının yeniden ciddi şekilde artması durumunda aile içi kutlamalara ve eğlencelere 150 kişinin katılmasının çok yüksek bir sayı olacağını vurguladı.

Özellikle gençleri uyarmak gerektiğine işaret eden Johna, gençlerin salgına karşı lakayıt davrandıklarını kaydetti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da kutlamalara katılım sayısına ilişkin eyaletlerde farklı düzenlemeler olduğunu belirterek, bu konuyu eyaletlerin temsilcileriyle ele almak gerektiğini dile getirdi.

Alman basınındaki haberlerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de partisinin basına kapalı toplantısında, ülkede artan Kovid-19 vakalarına işaret ederek, "Kovid-19 konusunda felakete düşmemek için dizginleri çekmek gerekiyor." şeklinde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

İtalya'dan dönen 1 kişi yüzünden 120 kişi karantinaya alındı

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet de bugün Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda salgının yayılmasını önlemek için yeniden sıkı tedbirler alınabileceğini söyledi.

Bavyera'nın Schwandorf bölgesinde, İtalya'dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin doğum günü eğlencesine katılması sonucu 120 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA