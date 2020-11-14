Son dakika haberleri! Almanya'da Kovid-19 protestosuna polis müdahale etti
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Son dakika haberleri! Almanya'da Kovid-19 protestosuna polis müdahale etti

14.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:12
Son dakika haberleri! Almanya'da Kovid-19 protestosuna polis müdahale etti

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın bazı kentlerinde hükümetin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edilirken, Frankfurt kentinde göstericilere polis müdahale etti.

Almanya'nın bazı kentlerinde hükümetin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edilirken, Frankfurt kentinde göstericilere polis müdahale etti.

Frankfurt'un Rathenau Meydanı'nda düzenlenen gösteride maske takmayan ve Kovid-19 önlemlerine uymayan göstericilere polis önce dağılın uyarısı yaptı, direnen yaklaşık 150 kişilik gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Gösteriye katılan grubun kendileri için ayrılan yürüyüş güzergahının dışına çıkmasıyla, özellikle bazı sol grup üyeleri polisle arbede yaşadı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Polisin sert müdahalesinin ardından göstericilerden bazılarının yaralandığı belirtildi.

Kovid-19 önlemlerini protesto eden grubu, önlemleri savunan başka bir grup protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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