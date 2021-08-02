Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etmek için dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etmek için dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, yasak olmasına rağmen düzenlenen gösteriye 5 bin kişinin katıldığı ve 600 kişinin kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Protestoda bir kişinin kimlik kontrolü sırasında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 önlemlerine uymadığı belirlenen yüzlerce göstericiye 1000 avro ceza verildi.

Dünkü gösteride 2 bin 250 polis görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Burcu Biricik Prens William
Spor Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:44:47. #1.15#

title