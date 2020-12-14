Son dakika haberleri... Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi

14.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:58
Son dakika haberleri... Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi

Son dakika habere göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 975'e yükselirken, bunlardan 818'inin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 975'e yükselirken, bunlardan 818'inin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 818 oldu. Bu rakama Alman vatandaşlığına geçen Türklerin dahil olmadığı ifade edildi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 362 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, virüs nedeniyle 188 kişi de hayatını kaybetti.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 337 bin 78'e yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınının kontrol altına alınamaması nedeniyle ülke çapında 10 Ocak'a kadar geçerli olacak geniş kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

İlgili Haberler

Kovid-19'dan vefat eden Payas İlçe Emniyet Müdürünün cenazesi Mersin'e uğurlandı
Kovid-19'dan vefat eden Payas İlçe Emniyet Müdürünün cenazesi Mersin'e uğurlandı
- Kırgızistan'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı bin 312'ye yükseldi
- Kırgızistan'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı bin 312'ye yükseldi
Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı
Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Defne Samyeli Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Kylian Mbappe Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:05:52. #1.15#
title