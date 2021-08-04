Son dakika haberleri: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü
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Son dakika haberleri: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam etti.

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam etti.

Anne Maide T, Başbakanlık binasının önünde, "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Maide T, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı oğluna kavuşan Ayşegül Biçer adına çok sevindiğini söyledi.

Eylemlerinde zaman zaman Ayşegül Biçer'le telefon bağlantıları yaptığını hatırlatan Maide T, "Ayşegül Biçer'in evladına kavuşması hepimiz için de bir umut oldu. Ben de kendisiyle konuştuğum için benim için daha büyük umut oldu. Aynı sevinci ben ve benim durumumda olan ailelerin de yaşamasını diliyorum. İnşallah o sevinci biz de yaşarız." dedi.

Kızına evine dönme çağrısını yineleyen Maide T, "Kızım dağdakiler PKK'dan kaçıyor. PKK'nın gerçek yüzünü görenler kaçıyorlar. Sen onların gerçek yüzünü tanımıyorsun, geç olmadan yol yakınken evine geri dön. Hem kendini hem beni yakıyorsun. Senden vazgeçmeyeceğim, mücadelem devam edecek. PKK'nın kirli yüzünü göstermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Almanya'da, 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Son dakika haberleri: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri: Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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