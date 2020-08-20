Son dakika haberleri! Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
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Son dakika haberleri! Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Gelen son dakika haberine göre Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürmeye devam etti.

Son dakika haberleri! Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
20.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:42

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürmeye devam etti.

Anne Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in fotoğrafı bulunan tişört ve elinde "PKK bir virüstür" yazılı pankartla başkent Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde eylem yaptı.

Maide T, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman polis yetkilileriyle kızının bulunması konusunda bir görüşme yaptığını söyledi.

İngiltere'de bir ailenin İngiliz yetkililerin yardımıyla çocuklarını terör örgütünün elinden kurtardığını anlattığını belirten Maide T, Alman makamlarından da aynı yardımı beklediğini aktardı.

Maide T, "Polislere eğer yardımcı olmazsanız Başbakanlık önünde kendimi yakacağım bu da Almanya için kara bir leke olacak dedim." ifadesini kullandı.

Bu arada Maide T, örgüt tarafından kaçırılan Mustafa B'nin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annesi Ayşegül B. ile telefonda görüntülü konuştu. İki anne görüşmelerinde birbirlerine destek olma sözü verdi. Maide T, eylem sırasında Mustafa B'nin fotoğrafını da taşıdı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen dernek, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yapmıştı. Anne Maide T, eylemlerinde kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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Kaynak: AA

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