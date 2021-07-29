Son dakika haberleri... Almanya'da kimya tesisindeki patlamada can kaybı 5'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Almanya'nın Leverkusen kentindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı 5'e yükseldi.

Almanya'nın Leverkusen kentindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı 5'e yükseldi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde ilaç şirketi Bayer'in de fabrikasının bulunduğu Chempark kimyasal endüstri sanayi bölgesinde 27 Temmuz'da patlama meydana gelmişti. Yetkililer, yapılan çalışmalar sırasında 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktararak, can kaybının 5'e yükseldiğini bildirdi. 31 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Chempark Başkanı Lars Friedrich ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Olay sırasında solventler yandı ve çevrelerin hangi maddelerin salındığını tam olarak bilmiyoruz. Bu durumu yetkililerle birlikte inceliyoruz ve numuneler alıyoruz" demişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı