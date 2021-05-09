Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
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Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

yaptığı açıklamada, "Nasıl anlatacağımı bilemiyorum.

yaptığı açıklamada, "Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm ve kötüyüm. Çocuğum hala hastanede yoğun bakımda yatıyor" dedi.

"POLİSLER ÜZERİME ÇULLANDI"

Yaşadığı olayı anlatan Gündoğan, "Sesleri duyunca dışarı çıktım. Bir baktım kızımın bisikleti yerde, ayakkabıları yerde. Koştum kızımın yanına, o sırada polisler beni engelledi. Bana daldılar, yumruk savurmaya çalıştılar. Beş veya altı kişi üzerime çullandı. Parmağım kırıldı, biber gazı sıktılar. Sakin bir konuşmak varken hepsi üzerimize çullandı. Burada olduğumuz için zaten bizi sevmiyorlar." diye konuştu.

 POLİS MÜDAHALESİNE ANLAM VEREMEDİLER

Gündoğan'ın yaşadığı olayı kaydeden arkadaşı Mehmet Daştan da yaşanan olaya lişkin yaptığı açıklamada,  "Biz tamirhanede otururken birden bire siren sesi duyduk ve ambülansları gördük. Normal bir trafik kazası sandık. Mehmet dışarı çıktı, Bağırma sesi gelince bende dışarı çıkmak istedim, merdivenlerden indim, baktım polisler arkadaşımı darp ediyor." ifadelerini kullandı. Polislerin neden bu kadar tepki verdiklerini hala anlamadığını belirten, Mehmet Daştan, " Acılı bir baba yerde yatan tek kızını gördü, yanına gitmek istedi, iyi olduğunu bilmek istedi, kızının yalnız olmadığını hissettirmek istedi. Zaten babasının orada olay çıkacak bir neden yok. Biz polisin bize bilgi vermesini bekledik" dedi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATIYORLAR

Daştan, olay anına ait çekilen görüntülere el konulduğunu ifade ederek, Alman polisler tarafından uğradıkları haksızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını kaydetti.


- Sönmez
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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