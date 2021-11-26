Son dakika haberleri! Almanya'da ithalat fiyatları, ekimde 41 yılın en hızlı yükselişi kaydetti

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, ekimde petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak son 41 yılın en hızlı artışını gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7, bir önceki aya göre de yüzde 3,8 yükseldi. Böylece İthalat Fiyat Endeksi, yıllık bazda petrol krizinin yaşandığı Ocak 1980'den bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetti. Ocak 1980'de söz konusu artış yüzde 21,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Piyasalardaki yıllık yüzde 19,6'lık beklentilerin üzerinde artan endeks, ağustosta yıllık bazda yüzde 16,5 ve eylülde de yüzde 17,7 yükselmişti.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe, petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar neden oldu.

Destatis, ekimde enerji ithalat fiyatlarının Ekim 2020'ye göre yüzde 141 daha pahalı olduğunu belirtti.

Destatis açıklamasında, "Yıllık yüksek artış, özellikle doğal gaz fiyatlarındaki gelişmeden kaynaklanmaktadır." denildi.

Doğal gazın ithalat fiyatında ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 193,9 artış oldu.

Açıklamada, "Ham petrol ve taşkömürü ithalat fiyatları da iki veya üç katına çıktı. Ekimde ham petrol fiyatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,9, ithal taş kömürü ise yüzde 213,2 daha pahalıydı." ifadesine yer verildi.

Enerji hariç ithalat fiyatları ise yıllık yüzde 11,2 arttı.

Öte yandan, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi ise ekimde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 ve bir önceki aya göre de yüzde 1,4 yükseldi. Endeksteki yıllık artış Ocak 1975'ten beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Endeks eylülde yüzde 8,1 ve ağustosta yüzde 7,2 artış göstermişti.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor. Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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