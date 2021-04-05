Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı
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Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı

Son dakika haberler... Almanya'nın Dortmund kentinde, terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 15'inci yılında anıldı.

Almanya'nın Dortmund kentinde, terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 15'inci yılında anıldı.

Almanya'nın Dortmund kentinde, terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, vefatının 15'inci yılında anıldı. 4 Nisan 2006 tarihinde, Mallinckrodt Caddesi'nde işlettiği büfe önünde öldürülen Mehmet Kubaşık'ın yaşamını yitirdiği yerde yapılan anıta, eşi Elif Kubaşık, kızı Gamze Kubaşık, SPD Dortmund Eyalet Milletvekili Volkan Baran, Dortmund Türk Dernekleri Platformu Sözcüsü Emre Güleç de katıldı. Elif Kubaşık eşinin vefatının 15'inci yılında "Benim için buruk bir duygu" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ NSU

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlatmıştı. Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanığa da 2,5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilmişti.


Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı
Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı
Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı
Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı
Son dakika haberleri: Almanya'da ırkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık ölümünün 15'inci yılında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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