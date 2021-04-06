Son dakika haberleri | Almanya'da ırkçı terör kurbanı Halil Yozgat ölümünün 15'inci yılında anıldı

Son dakika haberi... Almanya'nın Kassel kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türkten biri olan Halit Yozgat, ölümünün 15. yılında anıldı.

Almanya'nın Kassel kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türkten biri olan Halit Yozgat, ölümünün 15. yılında anıldı.

Halit Yozgat'ın isminin verildiği "Halit Meydanı"nda gerçekleştirilen anma törenine, aile mensuplarının yanı sıra Kassel Belediye Başkanı Christian Geselle, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Tunçer, burada yaptığı konuşmada, Halit Yozgat'ın 15 yıl önce NSU'lu teröristlerce bu meydanda öldürüldüğünü, aynı teröristlerin 8 Türk, bir Yunan ve bir Alman polisi de aynı şekilde vahşice öldürdüğünü hatırlattı.

Tunçer, karanlık ve ırkçı zihniyetin temsilcilerinin işlediği cinayetlerin tüm dünyayı derinden sarstığını belirterek, "Bu cinayetlere ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılamadığını da üzülerek gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl Hanau'da yitirdiğimiz 9 masum insanı bizden alan kör şiddeti kabullenmediğimiz gibi, Türk-Alman dostluğuna samimiyetle inanan kişiler olarak bu vahşeti yaratan hastalıklı zihniyeti anlamakta büyük güçlük çekiyoruz." dedi.

Hessen eyaletinde peş peşe yaşanan vahim gelişmelerin ırkçılığın nasıl bir zehir olduğunu tekrar hatırlattığını belirten Tunçer, aşırı sağcı ve ırkçı şiddeti en kuvvetli biçimde kınadıklarını, bu hastalıktan kurtulmak için güçlü ve kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer, Yozgat'ın ailesi ve sevenleri tarafından meydandaki anıta çiçekler bırakıldı, dualar edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek