Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı mektuplar gönderen eski polis gözaltına alındı Son dakika haberine göre Almanya'da ırkçı tehdit mektupları gönderdiği gerekçesiyle eski polis ve eşi gözaltına alındı.

Almanya'da ırkçı tehdit mektupları gönderdiği gerekçesiyle eski polis ve eşi gözaltına alındı.

Almanya'da 8 ayrı eyalette "NSU 2.0" imzalı yüze yakın ırkçı tehdit mektubu gönderdiği gerekçesiyle Bavyera eyaletindeki Landshut kentinde oturan 63 yaşındaki eski polis memuru ve eşi gözaltına alındı. Aralarında birçok Türk'ün de bulunduğu siyasetçi, gazeteci ve sanatçıya gönderilen ırkçı mektuplar, aynı zamanda ölüm tehdidi de içeriyordu. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat, Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut tehdit mektubu alanlar arasında bulunuyor. - KÖLN

Kaynak: İHA