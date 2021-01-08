Son dakika haberleri | Almanya'da ihracat, artışını "Çin" etkisiyle 7. aya taşıdı

Son dakika gündem haberi... Almanya'da ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya rağmen Kasım 2020'de, Çin'e yapılan satışların etkisiyle yüzde 2,2 artarak yükseliş serisini 7'inci aya taşıdı.

Almanya'da ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya rağmen Kasım 2020'de, Çin'e yapılan satışların etkisiyle yüzde 2,2 artarak yükseliş serisini 7'inci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artış beklentisine karşın yüzde 2,2 artarak yaklaşık 107,2 milyar avro oldu. İhracatın ivme kazanmasında, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'deki ekonomik toparlanma etkili oldu.

İhracatta kasım ayındaki artış, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra art arda yaşanan 7'inci aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 23,8 düştükten sonra mayısta yüzde 8,6, haziranda yüzde 15,2 temmuzda yüzde 4,3, ağustosta yüzde 2,9, eylülde yüzde 2,3 ve ekimde yüzde 0,9 artmıştı.

Destatis, Almanya'nın ihracatının Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 4,7 altında kaldığını belirtti.

Cari işlemler fazlası kasımda 21,3 milyar avro

Kasımda ithalat da yüzde 4,7 artarak 90,8 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 16,4 milyar avro oldu.

Kasım 2019'a göre ise ihracat yüzde 1,3, ithalat da yüzde 0,1 düştü.

Almanya'da kasım ayı ihracatının 59,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 51,7 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Kasım 2019'a göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 1,7 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,6 arttı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası Kasım 2020'de 21,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Kasım 2019'da 23,5 milyar avro olmuştu.

Çin'e ihracat yüzde 14,3 arttı

Almanya'nın geçen yılın ocak-kasım dönemi ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 1 trilyon 103,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 8,1 düşüşle 938,8 milyar avroya geriledi.

Ülkenin ticaret fazlası, 2020'nin ocak-kasım döneminde 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 azalarak 165,2 milyar avro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı kasımda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 14,3 artarak 9,3 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 10,4 milyar avroya indi.

Söz konusu dönemde Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden ABD'ye ihracat yüzde 3,1 düşerek 9,6 milyar avroya ve ithalat da yüzde 1,5 azalarak 5,8 milyar avroya geriledi.

Almanya, Çin ekonomisindeki toparlanmadan fayda sağlıyor

Almanya'da hükümet, 2020'de ihracatın yüzde 12'den fazla düşmesini ve bu yıl ise yüzde 9 artmasını bekliyor. Alman Sanayi Federasyonu (BDI) ise ihracatın geçen yıl yüzde 13 düşeceğini öngörüyor.

Almanya'nın ihracatında umutların öncelikle ekonominin yeniden toparlandığı Çin'e bağlandığını belirten analistler, Almanya'nın Çin'e yaptığı ihracattaki artışa dikkati çekiyor.

Analistler, Çin'de Alman otomobillerine ve makinelerine talebin arttığını belirterek, Çin ekonomisinde toparlanma istikrarlı kalırsa, bundan Almanya'nın fayda sağlayacağına işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş