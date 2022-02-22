Son dakika haberleri: Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi şubatta yükselişini ikinci aya taşıdı

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Rusya- Ukrayna krizine rağmen şubatta 98,9 puana yükselerek artışını ikinci aya taşıdı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta 96 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, Rusya- Ukrayna krizinin ekonomik beklentileri olumsuz etkilemesine rağmen bu ay 98,9 puana yükseldi.

Art arda yükselişini ikinci aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi 96,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 95,8'den 99,2 puana ve Mevcut Durum Endeksi de 96,2'dan 98,6 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde duyarlılığın gözle görülür şekilde iyileştiğini belirterek, "Şirketlerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri olumluydu." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinin Kovid-19 krizinin sona ereceğine odaklandığını belirten Fuest, "Ancak, Ukrayna krizinde gerilimin artması bir risk faktörü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fuest, imalat sektöründeki durumun önemli ölçüde iyileştiğini ifade ederek, arz darboğazlarının hala bir sorun olduğunu belirtti.

Enerji fiyatları artmaya devam ederse iş duyarlılığı üzerinde baskı oluşturur"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini belirterek, "Böyle güçlü yükseliş normalde iyimserlik yaysa da, dün geceki Rusya-Ukrayna gelişmeleri muhtemelen bu önde gelen öncü göstergeyi oldukça olumsuzlaştırdı." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizinde atılacak sonraki adımlar hakkında spekülasyon yapmak istemediklerini vurgulayan Brzeski, ancak yeni belirsizliğin enerji fiyatlarının artmaya devam etmesi durumunda iş duyarlılığı üzerinde baskı oluşturacağına, satın alma gücünü azaltacağına ve nihayetinde geçici olarak şirket yatırımlarını baskılayacağına işaret etti.