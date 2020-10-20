Son dakika haber | Almanya'da İçişleri Bakanı Seehofer'den polis içerisinde ırkçılık araştırmasına onay
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Son dakika haber | Almanya'da İçişleri Bakanı Seehofer'den polis içerisinde ırkçılık araştırmasına onay

20.10.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:40
Son dakika haber | Almanya'da İçişleri Bakanı Seehofer'den polis içerisinde ırkçılık araştırmasına onay

Edinilen son dakika haberine göre Almanya'da uzun süredir tartışılan polis teşkilatında ırkçılık araştırmasına onay çıktı.

Almanya'da uzun süredir tartışılan polis teşkilatında ırkçılık araştırmasına onay çıktı.

Almanya'da polis teşkilatında ırkçılık araştırılmasına uzun süredir itiraz eden İçişleri Bakanı Horst Seehofer geri adım attı. İçişleri Bakanı Seehofer'in Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında polis teşkilatında ırkçılık araştırması yapılmasına onay verdiği açıklandı. Araştırma polisler içerisinde ırkçılık, antisemitizm ve aşırı görüşlerin yanı sıra polislere yönelik nefret ve şiddet söylemlerini de içerecek.

Almanya'da polisin son zamanlarda WhatsApp gruplarında yabancı düşmanı ve ırkçı içerikler paylaştıkları gerekçesiyle polis teşkilatında "ırkçılık araştırması" yapılması isteniyordu.

(İHA)

Son dakika haber | Almanya'da İçişleri Bakanı Seehofer'den polis içerisinde ırkçılık araştırmasına onay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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