Son dakika haberleri! Almanya'da Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi lağvedildi
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Son dakika haberleri! Almanya'da Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi lağvedildi

Son dakika haberleri! Almanya'da Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi lağvedildi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Almanya'nın Hessen eyaletinin İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurdu.

Almanya'nın Hessen eyaletinin İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurdu.

Frankfurt Savcılığı ile Wiesbaden Eyalet Polisince aktif görevdeki 19 polis memuru ile bir eski polis hakkındaki soruşturma çerçevesinde dün bazı şüphelilerin ev ve ofislerinde arama yapılmıştı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, Wiesbaden'da yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin lağvedilmesine karar verdiklerini bildirdi.

Olay

Aralarında özel kuvvetler mensuplarının da bulunduğu 20 polis, aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanıyor. 29 ila 54 yaşlarındaki 20 emniyet mensubunun 19'unun aktif görevde, birinin ise eski polis memuru olduğu açıklanmıştı.

Polislerin soruşturma bitene kadar görevden el çektirildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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