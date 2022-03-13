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Son dakika haberleri... Almanya'da dağlık alanda spor yapan 4 kişi düşerek öldü

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri... Almanya'da dağlık alanda spor yapan 4 kişi düşerek öldü

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Bavyera eyaletinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan 4 kişinin uçurumdan düşerek öldüğü bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan 4 kişinin uçurumdan düşerek öldüğü bildirildi.

Polis, Rosenheim bölgesindeki dağlık alanda yürüyüş yapan 4 kişilik gruptan 3'ünün Maiwand Vadisi'ne inmeye çalışırken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Grupta bulunan dördüncü kişinin kurtarma ekiplerine haber vermesiyle olay yerine Avusturya ve Alman kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği ancak 3 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Şoka giren dördüncü kişinin doktor kontrolü altında olduğu belirtildi.

Yine aynı eyaletin Bad Tölz bölgesinde de tırmanma sporu yapan ABD'li 1 kişinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve olay yerinde öldüğü öğrenildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Bavyera, Almanya, Polis, Güncel, Haberler

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