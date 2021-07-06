Son dakika haberleri! Almanya'da çocuklara yönelik cinsel istismar davasında sanıklara hapis cezası verildi
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Son dakika haberleri! Almanya'da çocuklara yönelik cinsel istismar davasında sanıklara hapis cezası verildi

Son dakika haberleri! Almanya'da çocuklara yönelik cinsel istismar davasında sanıklara hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde geçen yıl haziran ayında ortaya çıkarılan ve çok sayıda kişinin isminin karıştığı, çocuklara yönelik cinsel istismar davası, Münster Eyalet Mahkemesi'nde sonuçlandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde geçen yıl haziran ayında ortaya çıkarılan ve çok sayıda kişinin isminin karıştığı, çocuklara yönelik cinsel istismar davası, Münster Eyalet Mahkemesi'nde sonuçlandı.

Münster şehrinde bir grup çocuğa farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunan gruptaki 28 yaşındaki baş sanık Adrian V. 14 yıl hapis cezası aldı.

Adrian V'nin mağdur ettiği çocuklar arasında, halihazırda 11 yaşında olan üvey oğlu da yer alıyor.

Mahkeme ayrıca cinsel istismar olayına karışan 35 yaşındaki Marco S'ye 10 yıl, 30 yaşındaki Tobias S'ye 12 yıl, 42 yaşındaki Enrico L'ye 11 yıl hapis cezası verdi. Bu kişiler hakkında ihtiyati tutuklama kararı da alındı.

Bilişim teknisyeni olan baş sanığın 46 yaşındaki annesi Carina V. da yardım ve yataklıktan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkemenin bu kararının temyize götürülebileceği bildirildi.

70'den fazla tanık ifade verdi

İstismar olayları, baş sanık Adrian V'nin annesinin çardak evinde gerçekleşirken mahkeme, Adrian V'yi mağdur çocuklara burada defalarca cinsel istismarda bulunmak ve yargılanan diğer erkekleri de davet etmekten suçlu buldu.

Süreç, Kasım 2020'de başladı. Dosya, eklerle birlikte yaklaşık 20 bin sayfadan oluştu. 70'ten fazla tanık ifade verdi ve yedi bilirkişi dinlendi.

Eyaletin üç şehrinde büyük vakalar yaşandı

Eyalette Münster'in yanı sıra Lügde ve Bergisch Gladbach şehirlerinde de çocuklara yönelik üç büyük cinsel istismar vakası yaşandı.

Çok sayıda eyalette ve yurt dışında vakalarla ilgili şüphelilere yönelik tutuklamalar yapıldı.

Vakalarla ilgili 50'den fazla şüpheli tespit edilirken 30'u halen gözaltında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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