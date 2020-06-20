Son dakika haberleri! Almanya'da bir et fabrikasında 1029 işçide Kovid-19 tespit edildi
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Son dakika haberleri! Almanya'da bir et fabrikasında 1029 işçide Kovid-19 tespit edildi

Son dakika habere göre Almanya'nın Gütersloh kentinde bulunan Tönnies et fabrikasında 1029 işçinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika haberleri! Almanya'da bir et fabrikasında 1029 işçide Kovid-19 tespit edildi
20.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:00

Almanya'nın Gütersloh kentinde bulunan Tönnies et fabrikasında 1029 işçinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gütersloh Kaymakamı Sven-George Adenauer, basın toplantısında et fabrikasında şimdiye kadar 3 bin 127 işçiye Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

Bu testlerin 1029'unun pozitif çıktığını ifade eden Adenauer, Gütersloh'un Rheda-Wiedenbrück kasabasında bulunan ülkenin en büyük et fabrikasında çalışan yaklaşık 7 bin çalışana test yapılacağını aktardı.

Gütersloh'daki kriz masasının Başkanı Thomas Kuhlbusch da Tönnies et fabrikasında testler bitirildikten sonra bu fabrikayla çalışan taşeron şirketlerdeki işçilerin de Kovid-19 testine tabi tutulacağını açıkladı.

Şimdilik fabrikanın tamamen kapatılmadığını dile getiren Kuhlbusch, bitirilmesi gereken işlerin tamamlanması için az miktarda işçinin fabrikada çalışmasına izin verildiğini aktararak 'Bunlar iş karantinasında bulunuyorlar. Yani evden doğrudan iş yerine geliyorlar. Çalıştıktan sonra yine doğrudan eve gitmek zorundalar." dedi.

Kuhlbusch, fabrikanın, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için tüm tedbirleri alması durumunda yeniden çalışmaya devam edebileceğini kaydetti.

Öte yandan Alman askerlerinin de salgınla mücadele kapsamında bölgede görev yaptığı bildirildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerin Sözcüsü Uwe Kort, dün 25 askerin bölgede göreve başladığını, bugün de 40 askerin bölgeye getirildiğini söyledi.

Çok sayıda Bulgar ve Rumen işçinin çalıştığı et fabrikasında hafta başında Kovid-19 vakaları ortaya çıkmış, ardından bölgede yaklaşık 7 bin kişi karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş ve kreşler kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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