Son dakika haberleri! Almanya'da 5 yıllık ezan davasında karar: Ezan okunmasında sakınca yok
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Son dakika haberleri! Almanya'da 5 yıllık ezan davasında karar: Ezan okunmasında sakınca yok

24.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:11
Son dakika haberleri! Almanya'da 5 yıllık ezan davasında karar: Ezan okunmasında sakınca yok

Son dakika haberleri... Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Oer-Erkenschwick kasabasında 5 yıl önce ezan sesini mahkemeye taşıyan Alman çifte Alman Yüksek İdare Mahkemesi'nden kötü haber geldi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Oer-Erkenschwick kasabasında 5 yıl önce ezan sesini mahkemeye taşıyan Alman çifte Alman Yüksek İdare Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Mahkeme, "Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok" dedi.

Almanya'nın Oer-Erkenschwick kasabasındaki Abdulhamit Cami'ne evleri 900 metre mesafede olan Alman çiftin ezan sesinden rahatsız odukları gerekçesiyle 2015 yılında mahkemeye başvurdu. 5 yıllık dava dün karara bağlandı.Alman Yüksek İdare Mahkemesi, kilise çanları ile seçim propagandalarını örnek göstererek, "Haftada bir kez Cuma günleri yerel saat ile 12.00-14.00 arasında hoparlörden ses desibeli kurallarına uymak kaydıyla minareden ezanın okunmasında sakınca görülmemektir" diyerek, açılan davayı karara bağladı. Alman Yüksek İdare Mahkemesi, davaya ilişkin kararda şu ifadelere yer verdi: "Devlet imtiyaz denetleme yasası kapsamında ezan sesi önemli bir rahatsızlık oluşturmamaktadır. Davacıların atıfta bulunduğu olumsuz din özgürlüğü, diğer inanç tezahürlerinden kurtulma hakkını da taşımamakta, aksine bireyleri kendi iradeleri dışında dini çağrılara  katılmaktan korumaktadır. Bu, davacının evinde olduğu gibi haftada bir kez bu kadar düşük bir ses seviyesinde dini bir çağrının sıkıntı olmadığı anlamına gelir" denildi. OVG Münster mahkemesi davanın temyizine de izin vermediği belirtildi. 

KARAR ALMANYA İÇİN GÜZEL BİR EMSAL

Öte yandan davaya ilişkin açıklamalarda bulunan Oer-Erkenschwick Belediye Başkanı Carsten Wewers de mahkeme kararının Almanya geneli için güzel bir emsal olduğunu ifade etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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