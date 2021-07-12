Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Stenmeier, başkent Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Stenmeier, başkent Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Stenmeier'in davetlisi olarak başkent Berlin'e geldi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda kabul edildi. Görüşmede, ikili ilişkiler, Kırım'ın işgali, Donbass bölgesinde gerginlik ve Kuzey Akım 2 projesi ele alındı. Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ardından Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile görüşmesi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kuzey Akım 2'ye yönelik toplantıdan önce Alman hükümeti, Ukrayna'nın Rusya'dan gelen gaz için bir geçiş ülkesi olarak kalması gerektiğini bir kez daha teyit etmişti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise, Ukrayna ve Rusya arasındaki gaz anlaşmasına atıfta bulunmuş ve bu konuda kararlı olduklarını ifade etmişti.

Zelenskiy, Merkel'in görevden ayrılmasının ardından Almanya ile yeni bir başlangıç yapmayı umarken, Merkel hükümetinin ısrarla Kuzey Akım 2 projesini Rusya'yla bitirmesini Putin'in zaferi olarak değerlendirmiş, "Almanya Rusya'yı ödüllendirdi" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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