Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı
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Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı

07.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 22:00
Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Merkel, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı

Edinilen son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajına göre, Merkel, "Tebrikler. Amerikan halkı karar verdi. Joe Biden ABD'nin 46'ncı başkanı olacak. Ona gönülden şans ve başarı diliyorum, aynı zamanda ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'i de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden ile gelecekte birlikte çalışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkel, "Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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