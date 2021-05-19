Son dakika haberleri... Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Giffey görevinden istifa etti
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Son dakika haberleri... Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Giffey görevinden istifa etti

Son dakika haberleri... Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Giffey görevinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Giffey yaptığı yazılı açıklamada, hakkındaki doktora tezinde intihal yaptığı tartışmalarına değinerek, "Bu nedenle Şansölye'den (Angela Merkel) görevimden affımı istedim." ifadesini kullandı.

Ayrıca Giffey, üniversitenin incelemesinin ardından "doktor" unvanını iptal etmesi halinde bu kararı kabul edeceğini belirtti.

Sosyal Demokrat Partinin 26 Eylül'de yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Berlin Eyalet Başbakan adayı olan Giffey açıklamasında, adaylıktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Berlinliler bana güvenebilir. Bir Berlinli olarak şimdi tüm gücümle, kalbimle geleceğe odaklanıyorum." ifadesine yer verdi.

Giffey hakkındaki iddialar

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Giffey hakkında 2005-2010 arasında Berlin Hür Üniversitesinde yazdığı "Avrupa'nın Vatandaşlara Giden Yolu - Avrupa Komisyonunun Sivil Toplum Katılımına İlişkin Politikası" konulu doktora tezinde intihal yapmakla suçlanmıştı.

Kasım 2020'de "doktor" unvanını kullanmayacağını açıklayan Giffey'in doktora tezi üniversite tarafından incelemeye alınmıştı.

Giffey, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve SPD arasında 2018'de kurulan hükümette Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı görevine getirilmişti.

Berlin'de 2015-2018 döneminde Neukölln Belediye Başkanlığı yapan Giffey, 2020'de partisinin Berlin Eyalet Teşkilatı Eş Başkanı seçilmiş ve 26 Eylül'de yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Berlin Eyalet Başbakanı adayı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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