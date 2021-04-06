Son dakika haberleri: Alman otomotiv sektöründe işler martta ivme kazandı
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Son dakika haberleri: Alman otomotiv sektöründe işler martta ivme kazandı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Alman otomotiv sektöründe işler martta ivme kazandı

Son dakika gelişmesine göre Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen martta ivmelenirken, gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise geriledi.

Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen martta ivmelenirken, gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, şubatta eksi 0,4 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, martta 7,5 puan artarak 7,9 puana yükseldi.

Ülkede otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi de 37,3 puandan 19,1 puana indi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin, martta mevcut iş durumları ivme kazandı. Bunun yanında, yöneticiler önümüzdeki aylara ilişkin son zamanlarda olduğu kadar iyimser değiller." ifadesine yer verildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Otomobil üreticileri için bahar geldi. Otomobil üreticileri sipariş defterlerini daha da doldurabildiler." ifadesini kullandı.

Ankete göre, sektör, ihracat beklentisindeki artışa rağmen daha az personel istihdam etmek istiyor.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'un en fazla etkilediği ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Çin de son yıllarda İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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