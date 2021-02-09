Son dakika haberleri! Alman hükümeti "düşük faizden" yaklaşık 211 milyar avro tasarruf sağladı

Son dakika haber... Almanya'da federal hükümet, 2008 küresel finansal krizi sonrası borçlanma maliyetlerinin düşük olmasından dolayı son 12 yılda faizden 210,8 milyar avroluk tasarruf sağladı.

Almanya'da federal hükümet, 2008 küresel finansal krizi sonrası borçlanma maliyetlerinin düşük olmasından dolayı son 12 yılda faizden 210,8 milyar avroluk tasarruf sağladı.

Almanya Maliye Bakanlığının verilerine göre, federal hükümetin 2008-2020 yılları için mali planlamasında toplamda 533,9 milyar avro düzeyinde öngörülen faiz harcamaları, faizlerin düşük kalması nedeniyle 323,1 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Böylece hükümet, düşük veya eksi faiz nedeniyle 210,8 milyar avro tasarruf sağladı.

Federal hükümetin, 2008'de borçlanmasında faiz için 40 milyar avro öderken, geçen yıl tahvil faizlerinin ekside olmasından dolayı 6,9 milyar avro gelir elde etmesi dikkati çekti.

Almanya'da 10 yıllık tahvillerin faizi, eksi yüzde 0,44 seviyesinde bulunuyor. Kovid-19 krizinde yatırımcıların, paralarını negatif getiri de sağlasa olabildiğince güvenli alanlara yatırarak devlet tahlili aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş