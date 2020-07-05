Son dakika haberleri | Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı Bir son dakika haberine göre Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücü otomobiliyle bir evin duvarına çarparak durabildi.

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücü otomobiliyle bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü alkol testi sırasında alkol metreyi üflemek yerine içine çekmeye çalıştı.

Kaza gece saatlerinde Murtaza Mahallesi Dışçeşme Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgilisi ile ayrıldığı iddia edilen Sezgin A. idaresindeki 34 RP 835 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İlker A. yaralandı. Vatandaşların haber vermedi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücü Sezgin A. alkol testi yapıldığı sırada alkolmetreyi üflemek yerine içine çekmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısı sonrası alkolmetreyi üfleyen sürücüsünün 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin ilk yaptığı müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA