Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, burada olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) - Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, burada olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 şahıs, alkol aldıkları sırada şişenin kırılmasıyla birlikte ellerini kesti. Daha sonra tedavi olmak üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 2 şahıs, burada kendi aralarında bağırarak küfürlü bir şekilde konuşmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan diğer hastaların tepki göstermesi üzerine alkollü şahıslar hastane içinde kavga çıkardı. Kavgaya hastane polisi ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Alkollü şahısların kavgayı sürdürmesi üzerine hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, hastanede taşkınlık yapan 2 alkollü şahsı gözaltına aldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - 3. Sayfa

Kocaeli, kavga, Alkol, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title