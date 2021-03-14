Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
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Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti

14.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:57

Gelen son dakika haberlerine göre Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti 172 promil alkolle araç kullanan sürücü: "Ben yasağı ihlal ettim cezayı yedim, niye beni çeviriyorsunuz?" "Ben ceza yemeye razıyım.

Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti

172 promil alkolle araç kullanan sürücü: "Ben yasağı ihlal ettim cezayı yedim, niye beni çeviriyorsunuz?"

"Ben ceza yemeye razıyım. Bu ihbarı yapan kim bana söyleyin"

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında 172 promil alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü, kendisini durduran polislere sitem ederek "Ben ceza yemeye razıyım. Bu ihbarı yapan kim bana söyleyin" dedi.

Düzce'de korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Beyciler Mahallesi'nde sürekli seyir halinde olan bir otomobil olduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Seyir halinde olan Ümit K.'nın kullandığı 81 DZ 637 plakalı otomobili durduran polis ekipleri, araçta yüksek sesli müzik dinlendiğini ve şahsın alkollü olduğunu belirleyip, bölgeye trafik ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen gelen trafik ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Ümit K.'nın 172 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını ve otomobilinin bağlanacağını öğrenen sürücü Ümit K. ise polis ekiplerine sitem ederek kendisini şikayet edenlerin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

"Beni ihbar eden kim?"

Otomobilinin bağlanacağını öğrenen Ümit K., kendisini ihbar edenin kim olduğunu öğrenmek istediğini belirterek, "Ben ceza yemeye razıyım. Size karşı geliyor muyum? Bu ihbarı yapan kim bana söyleyin. İhbar eden kişi kim? Ben nasıl alacağım arabamı? Benim aracım hacizli mi? Benim aracımı neden bağlıyorsunuz? Bu mahallede sokağa çıkma yasağı var mı? Var. Tamam ben onu ihlal ettim cezayı yedim mi? Yedim. Tamam bu ayrı ama mesele niye diğer kişileri tutmuyorsunuz? Niye beni çeviriyorsunuz" dedi.

Toplamda 5 bin 697 TL ceza uygulandı

Trafik polisleri ise Ümit Kç'ya, kısıtlama sebebiyle bir yakınının gelemeyeceğini belirterek, bu sebeple otomobilinin otoparka çekileceği bilgisini verdi. Taşkınlık çıkartmaya devam eden ve sokak ortasında bağıran alkollü sürücü Ümit K., gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Şahsa, 'Alkollü araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, çevreyi rahatsız edici şekilde araç içinden müzik yayını yapmak ve sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta bulunmak" suçlarından toplamda 5 bin 697 TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücünün, otomobili de otoparka çekildi.

Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti
Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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