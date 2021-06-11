Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu
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Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu

Son dakika haberleri: Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre DÜZCE'de, trafik ekiplerinin yaptığı denetim sırasında avukat O.İ.'nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

DÜZCE'de, trafik ekiplerinin yaptığı denetim sırasında avukat O.İ.'nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis memurlarının isimlerini öğrenmek isteyen O.İ., polis aracının da fotoğrafını çekmeye çalışınca, izin verilmedi. 

Düzce'de trafik ekipleri gece saatlerinde, Öztürkler Kavşağı mevkisinde uygulama yaptı. Polis, O.İ. idaresindeki otomobili durdurdu. Polis, O.İ.'den alkol metreye üflemesini isterken, avukat olduğunu belirtti. O.İ.'nin yapılan alkol testinde 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Bin 339 lira cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 6 ay el konulan O.İ., polis memurunun ismini öğrenmeye çalıştı. Polis memurunun ismini öğrenemeyen O.İ., polis otosunun fotoğrafını çekmeye çalışırken polis ekipleri müdahale ederek fotoğraf çekemeyeceğini söyledi. 

Polis memuru O.İ.'ye "Uygulama alanına girip avukatım diye ayrıcalık isteyip, ayrıcalık yapmayınca polisi sizi şikayet ederim diyerek tehdit edemezsiniz" dedi. O.İ. ise, "Kesinlikle ayrıcalık istemedim. Kendi ismimi dahi tanıtmadım. Tehdit yok. Her işlem bittikten sonra söyledim. Kayıtlara girsin" diyerek uygulama alanından ayrıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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