Son dakika haberleri! Aliağalı vatandaşlardan yangın bölgelerine destek
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Son dakika haberleri! Aliağalı vatandaşlardan yangın bölgelerine destek

Son dakika haberleri! Aliağalı vatandaşlardan yangın bölgelerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesindeki vatandaşların, yangın bölgelerinde görevli söndürme ekipleri ile yangından etkilenerek evlerini kaybeden vatandaşlara göndermek istediği ihtiyaç malzemeleri, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi öncülüğünde, tır vasıtasıyla yangın bölgelerine gönderildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki vatandaşların, yangın bölgelerinde görevli söndürme ekipleri ile yangından etkilenerek evlerini kaybeden vatandaşlara göndermek istediği ihtiyaç malzemeleri, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi öncülüğünde, tır vasıtasıyla yangın bölgelerine gönderildi.

Aliağalılar, yangın bölgelerinde fedakarca mücadele eden söndürme ekipleri ile yangından etkilenen bölge halkının acil ihtiyaçları için büyük bir duyarlılık gösterdi. Vatandaşlar, acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerin dışında birçok eşya ve ürünü yangın bölgelerine gönderilmek üzere Aliağa Gençlik Merkezine teslim etti.

Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi personeli tarafından kayıt altına alınan ve paketlenen ürünler, yangın bölgesine ulaştırılmak üzere Aliağa Gençlik Merkezi önünden yola çıktı. - İZMİR

Son dakika haberleri! Aliağalı vatandaşlardan yangın bölgelerine destek
Son dakika haberleri! Aliağalı vatandaşlardan yangın bölgelerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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