Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor

06.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:52
Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor

Son dakika ekonomi haberi: Aliağa Belediyesi tarafından pandemi döneminde sosyal destek projesi olarak hayata geçirilen online alışveriş sitesi aliagasemtpazari.com, market ürünlerinin yanı sıra ilçenin birbirinden lezzetli ve doğal yöresel ürünlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Aliağa Belediyesi tarafından pandemi döneminde sosyal destek projesi olarak hayata geçirilen online alışveriş sitesi aliagasemtpazari.com, market ürünlerinin yanı sıra ilçenin birbirinden lezzetli ve doğal yöresel ürünlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Sebze ve meyveden temel gıda ürünlerine, bakliyat, baharat ve kuru yemişten Aliağa'nın doğal yöresel ürünlerine kadar geniş bir yelpazede online alışveriş imkanı sunan aliagasemptpazari.com, Aliağalı vatandaşların tercihi olmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren online alışveriş sitesi, kurulduğu günden bugüne kadar 45 bin sipariş sayısına ulaştı. İlçede yaşayan vatandaşlar bir telefonla ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebiliyor. Vatandaşlar tarafından gün içerisinde saat 17.30'a kadar verilen siparişler, aynı gün içinde adreslere teslim ediliyor. Saat 17.30'dan sonra verilen siparişler ise en yakın zaman dilimi içerisinde ivedilikle vatandaşa ulaştırılıyor. Vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online olarak sistem üzerinden isterlerse kapıda nakit olarak yapabiliyor. - İZMİR

Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor
Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor
Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor
Malatya'da tarım ve hayvancılığa ilgi artıyor
Tarsus Belediyesinin 2021 bütçesi 323 milyon 540 bin TL
Tarsus Belediyesinin 2021 bütçesi 323 milyon 540 bin TL
- Deprem sonrasında sigortalılık oranı artıyor- Çiftçi: 'Tsunamiden oluşan zararlar sigortayla giderilebiliyor'
- Deprem sonrasında sigortalılık oranı artıyor- Çiftçi: "Tsunamiden oluşan zararlar sigortayla giderilebiliyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Sinan Gümüş Mehmet Topal Lionel Messi Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla Konya Kasım Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 15:05:32. #1.14#
title