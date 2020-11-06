Son dakika haberleri: Aliağa Belediyesinin online alışveriş sitesine ilgi artıyor

Son dakika ekonomi haberi: Aliağa Belediyesi tarafından pandemi döneminde sosyal destek projesi olarak hayata geçirilen online alışveriş sitesi aliagasemtpazari.com, market ürünlerinin yanı sıra ilçenin birbirinden lezzetli ve doğal yöresel ürünlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Aliağa Belediyesi tarafından pandemi döneminde sosyal destek projesi olarak hayata geçirilen online alışveriş sitesi aliagasemtpazari.com, market ürünlerinin yanı sıra ilçenin birbirinden lezzetli ve doğal yöresel ürünlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Sebze ve meyveden temel gıda ürünlerine, bakliyat, baharat ve kuru yemişten Aliağa'nın doğal yöresel ürünlerine kadar geniş bir yelpazede online alışveriş imkanı sunan aliagasemptpazari.com, Aliağalı vatandaşların tercihi olmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren online alışveriş sitesi, kurulduğu günden bugüne kadar 45 bin sipariş sayısına ulaştı. İlçede yaşayan vatandaşlar bir telefonla ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebiliyor. Vatandaşlar tarafından gün içerisinde saat 17.30'a kadar verilen siparişler, aynı gün içinde adreslere teslim ediliyor. Saat 17.30'dan sonra verilen siparişler ise en yakın zaman dilimi içerisinde ivedilikle vatandaşa ulaştırılıyor. Vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online olarak sistem üzerinden isterlerse kapıda nakit olarak yapabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı