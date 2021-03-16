Son dakika haberleri | Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük...
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Son dakika haberleri | Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük...

16.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:46
Son dakika haberleri | Ali Koç:

Gelen son dakika haberlerine göre Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"

Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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