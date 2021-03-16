Son dakika haberleri | Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük...
16.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:46
Gelen son dakika haberlerine göre Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"
Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt