Son dakika haberleri: Ali Koç: "İkinci kez aday olmaya karar verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum"

Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.