Son dakika haberleri | Alex Teixeria, transferiyle ilgili kararını yakında açıklayacak
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Son dakika haberleri | Alex Teixeria, transferiyle ilgili kararını yakında açıklayacak

Son dakika haberleri | Alex Teixeria, transferiyle ilgili kararını yakında açıklayacak
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vararak Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeria, BAE ekibi Sharjah'dan gelen teklif sonrası siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.

Beşiktaş'ın geçen hafta prensip anlaşmasına vararak Türkiye'ye davet ettiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeria, BAE ekibi Sharjah'dan gelen teklif sonrası siyah beyazlıları bekletmeye almıştı.

Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah'a imza atacağı iddia edilen Teixeria, dün görüşmelerde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vemek için ailemle Dubai'ye geldim. Dubai'de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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