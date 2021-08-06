Son dakika haberleri: Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı

Son dakika haberleri: Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin alevlerin arasında yaşadığı zor anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin alevlerin arasında yaşadığı zor anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınları yürekleri dağlarken, söndürme ekiplerinin zor şartlarda verdiği mücadele de takdir topluyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden orman yangınının söndürülmesine destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de canlarını tehlikeye atarak alevlerle mücadele ediyor. Köyceğiz'deki orman yangınına müdahale ederken, alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin yaşadığı zor anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, söndürme çalışmaları sırasında bir anda alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin, yoğun duman ve kül yağışının altında, araçlarına binerek canlarını son anda kurtardıkları görülüyor.

Ekiplerin yaşanan bu görüntülerin ardından, güvenli bölgeye ulaşarak tehlikeden uzaklaştıkları bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberleri: Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı
Son dakika haberleri: Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:44:09. #1.15#

title