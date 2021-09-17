Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular - Haberler
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Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir diskonun personeli bu defa eğlence sektöründeki maharetleri ile değil alevlere karşı verdikleri mücadeleden dolayı takdir topladı.

Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir diskonun personeli bu defa eğlence sektöründeki maharetleri ile değil alevlere karşı verdikleri mücadeleden dolayı takdir topladı. Marmaris ilçe merkezinde bulunan Arena adlı eğlence mekanı ilçe yakınlarındaki Cennet Adası'ndan alevlerin yükseldiğini görünce mekanı kapatıp teknelerle adadaki yangını söndürmeye gittiler. Söndürme ekiplerinin yanı sıra disko çalışanları ve diğer gönüllülerin yardımı ile orman yangını büyümeden söndürüldü.

Gece saatlerinde Marmaris Cennet Adası'na yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu cennet adasındaki ormanların yanmaya başladığını gören Arena Kulüp adlı eğlence mekanı hemen eğlenceyi sonlandırıp mekanı kapatarak sahildeki teknelerle yanmakta olan Cennet Adası'na gittiler. Tekneden indikten sonra da uzun süre daha tırmanıp yangın mahalline ulaşan gönüllüler, bir yandan kürek ve tırmıklarla alevlere müdahale ederken diğer yandan da yanlarında getirdikleri yangın söndürme tüplerini alevlere sıktılar. Yangını görünce mekanı kapatıp söndürme çalışmalarına destek vermeye geldiklerini belirten Arena Kulüp işletmecisi Kamil Issı, "Cennet Adası'nın yandığını görünce eğlenceye son verip disko çalışan 80 personelimiz ile yangını söndürmeye koştuk. Teknelerle vardıktan sonra yaklaşık 45 dakika tırmanarak yanan alana ulaştık. Arena Kulüp çalışanları olarak hem alevlerle mücadele ettik hem de görevlilere yardımcı olmaya çalıştık" diyerek fedakarca yangına koşan çalışanlarına ve gönüllülere teşekkür etti.

Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular

Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular

Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular

Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular - Haberler
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