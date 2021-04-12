Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı
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Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken elektrik aksanında kısa devre oluşan otomobilde yangın çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken elektrik aksanında kısa devre oluşan otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Olay, dün gece saat 23.40'te Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, 18 KU 415 plakalı otomobilden seyir haliyken birden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü yol kenarına çektiği araçtan son anda inerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı. - İSTANBUL

Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı
Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı
Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı
Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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