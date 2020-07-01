Son dakika haberleri: Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede (2) Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIDördüncü kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan E.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI Dördüncü kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan E.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA