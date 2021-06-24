Son dakika haberleri! Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberleri! Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt Mahallesinde bir eve baskın düzenledi.

Yapılan aramada bonzai olduğu değerlendirilen 35 gram uyuşturucu madde, 1.5 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. (31) çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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