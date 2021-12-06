Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan, kullanan ve nakledenlere yönelik çalışmalar kapsamında iki şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

S.S'nin (31) ev ve iş yerinde yapılan aramada, 25,03 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen farklı markalarda 8 oto teybi, 1 amfi, 3 cep telefonu ve 2 hoparlör, H.P'nin (25) evindeki aramada da 15,22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.S. tutuklandı, H.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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