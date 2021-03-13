Son dakika haberleri: Alaşehir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Alaşehir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

13.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:47
Son dakika haberleri: Alaşehir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Killik Mahallesi'nde Hasan Cura'ya (42) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını yandaki eve sıçramadan kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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