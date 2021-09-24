Son dakika haberleri... Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, 2 dönüm tarım alanına zarar verdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, 2 dönüm tarım alanına zarar verdi.
Oba Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yangına, bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı ve 42 personelle müdahale edildi.
Hava ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dönümlük zirai alan zarar gördü.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri