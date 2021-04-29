ALANYA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA
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ALANYA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ev hapsine çarptırıldı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ev hapsine çarptırıldı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Merkez Karakolu ekipleri, Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerindeki farklı adreslerde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Ekipler ayrıca işletmeciliğini Raşit G.K.'nin yaptığı iş yerlerinde Hasan Y., Nuri Y., Şevket E., İ.S. ve A.F.A. ile 'yasadışı bahis oynatmak, yer ve imkan sağlamak' suçunu işlediklerini tespit etti.

Baskında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 dolar, 52 bin 100 TL ve yasadışı para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi. Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da 11 bin 877 TL'den 47 bin 525 TL'ye kadar idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.S. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.F.A. ev hapsine çarptırıldı, diğerleri ise tutuklandı. Bu arada Raşit G.K.'nin yasal bayi olduğu ancak burada kaçak bahis oynattığı öğrenildi.

ALANYA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA
ALANYA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA
ALANYA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA
ALANYA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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