Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu
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Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 2 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı.

Antalya'da 2 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı. Çok miktarda para ve uyuşturucu maddeye el konulurken, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen yaklaşık 30 şahsa da idari para cezası uygulandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ilçesi Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde 2 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, söz konusu işletmeler ile şahıslara yönelik 6 mesken ve 2 iş yeri olmak üzere 8 noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 6 şahıs yakalandı. Aramalarda tespiti yapılan dijital materyal, 9 kök hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 ABD Doları, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 adet deftere el konuldu.

Öte yandan, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen yaklaşık 30 kişi hakkında 11 bin 877 TL'den 47 bin 525 TL'ye kadar idari yaptırım uygulandı.

(İHA)

Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu
Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu
Alanya'da yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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