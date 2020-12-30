Son dakika haberleri! Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu
30.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:58
Gelen son dakika haberlerine göre Alanya ilçesinde yabancı turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya ilçesinde yabancı turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir otele tatilini geçiren Irak uyruklu Alman vatadaşı Zohir Tarazooyzar (77), otel personeli tarafından odada hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, turistin öldüğünü belirledi.
Turistin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt